В ЄС "глибоко стурбовані" військами КНДР в Росії
Європейський Союз глибоко стурбований заявами про направлення військ КНДР на війну Росії проти України. Це стало б серйозним порушенням міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європейського Союзу.
"Європейський Союз глибоко стурбований повідомленнями про те, що КНДР надсилає війська для участі в незаконній агресивній війні Росії проти України. Це було б серйозним порушенням міжнародного права, включаючи найбільш фундаментальні принципи Статуту ООН. Це був би односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки", - наголосили в ЄС.
Водночас Рада ЄС зауважила, що ця подія також ще раз демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та по всьому світу.
"Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військової співпраці та поставки зброї між КНДР і Росією, які грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС закликає КНДР припинити підтримку незаконних військових зусиль Росії", - додали в Раді ЄС.
На їх думку, поглиблення військового співробітництва Росії з КНДР посилає чітке повідомлення, що попри заявлену готовність до переговорів, Росія щиро не зацікавлена у справедливому, всеосяжному та тривалому мирі.
"Навпаки, Росія посилює ескалацію та відчайдушно шукає будь-якої допомоги для своєї війни, у тому числі від акторів, які серйозно порушують глобальний мир і безпеку", - підсумували в ЄС.
Північнокорейські військові в Росії
Нагадаємо, що вже тривалий час в мережі з'являється інформація щодо того, що Росія вирішила залучити до війни проти України північнокорейських військових.
Сьогодні, 24 жовтня, Головне управління розвідки повідомило, що КНДР перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Ба більше, за їх даними, частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій в Курській області.
Тим часом західне видання Financial Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на солдатів Північної Кореї, щоб відвоювати частину Курської області, яку контролює Україна.
Мало того, сам Путін сьогодні також відреагував на заяви про залучення військових КНДР.
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