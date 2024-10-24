В ЄС "глибоко стурбовані" військами КНДР в Росії

Європейський Союз глибоко стурбований заявами про направлення військ КНДР на війну Росії проти України. Це стало б серйозним порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європейського Союзу.

"Європейський Союз глибоко стурбований повідомленнями про те, що КНДР надсилає війська для участі в незаконній агресивній війні Росії проти України. Це було б серйозним порушенням міжнародного права, включаючи найбільш фундаментальні принципи Статуту ООН. Це був би односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки", - наголосили в ЄС.

Водночас Рада ЄС зауважила, що ця подія також ще раз демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та по всьому світу.

"Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військової співпраці та поставки зброї між КНДР і Росією, які грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС закликає КНДР припинити підтримку незаконних військових зусиль Росії", - додали в Раді ЄС.

На їх думку, поглиблення військового співробітництва Росії з КНДР посилає чітке повідомлення, що попри заявлену готовність до переговорів, Росія щиро не зацікавлена ​​у справедливому, всеосяжному та тривалому мирі.