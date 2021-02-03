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ЄС не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст

Автор: Дмитро Левицький

Брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк розповів, що Європейський союз насправді не дуже задоволений санкціями України проти Тараса Козака та його телеканалів. В ЄС говорять про свободу ЗМІ.

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Про це журналіст написав на сторінці у Twitter.

За його словами, в ЄС вважають, що Україна повинна захищати свою національну безпеку не шляхом обмеження свободи ЗМІ.

"Хоча зусилля України захистити свою територіальну цілісність та національну безпеку, а також захиститися від маніпуляцій інформацією є законними ... це не повинно відбуватися коштом свободи ЗМІ, а повинно здійснюватися з повною повагою основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів", - цитує журналіст позицію ЄС.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо введення санкцій проти соратника нардепа Віктора Медведчука та трьох телеканалів.

Як писало РБК-Україна, український посол в ЄС Микола Точицький заявив, що Євросоюз підтримує рішення України щодо санкцій проти Козака та телеканалів.

Додамо, введення санкцій проти телеканалів Козака підтримали в Сполучених Штатах Америки.

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