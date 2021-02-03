В ЄС підтримують санкції проти каналів Козака, - посол України

Фото: Микола Точицький (facebook.com/UkraineEUMission)

У Європейському союзі позитивно поставилися до введення санкцій проти телеканалів народного депутата Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZIK. Поки це не офіційна реакція ЄС.

Про це під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС заявив український посол в Євросоюзі Микола Точицький.

"Уже сьогодні, починаючи з самого ранку, і з учорашнього вечора, дуже схвально поставилися в Єврокомісії і Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки за нашими санкцій. Це поки неофіційна реакція, але я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра в Брюссель ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати ", - заявив посол.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо народного депутата Тараса Козака. Вони передбачають блокування каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

За словами президента, блокування каналів Козака - це боротьба за правду в умовах інформаційної війни.