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В ЄС підтримують санкції проти каналів Козака, - посол України

Середа 03 лютого 2021 14:29
В ЄС підтримують санкції проти каналів Козака, - посол України
Фото: Микола Точицький (facebook.com/UkraineEUMission)
Автор: Ігор Литвиненко

У Європейському союзі позитивно поставилися до введення санкцій проти телеканалів народного депутата Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZIK. Поки це не офіційна реакція ЄС.

Про це під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС заявив український посол в Євросоюзі Микола Точицький.

"Уже сьогодні, починаючи з самого ранку, і з учорашнього вечора, дуже схвально поставилися в Єврокомісії і Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки за нашими санкцій. Це поки неофіційна реакція, але я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра в Брюссель ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати ", - заявив посол.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо народного депутата Тараса Козака. Вони передбачають блокування каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

За словами президента, блокування каналів Козака - це боротьба за правду в умовах інформаційної війни.

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