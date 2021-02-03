ЕС не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист

Брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что Европейский союз на самом деле не очень доволен санкциями Украины против Тараса Козака и его телеканалов. В ЕС говорят о свободе СМИ.

Об этом журналист написал на странице в Twitter.

По его словам, в ЕС считают, что Украина должна защищать свою национальную безопасность не путем ограничения свободы СМИ.

"Хотя усилия Украины защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность, а также защититься от манипуляций информацией являются законными ... это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - цитирует журналист позицию ЕС.

Напомним, вчера вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех телеканалов.

Как писало РБК-Украина, украинский посол в ЕС Николай Точицкий заявил, что Евросоюз поддерживает решение Украины по санкциям против Казака и телеканалов.

Добавим, введение санкций против телеканалов Казака поддержали в Соединенных Штатах Америки.