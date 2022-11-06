ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС допоможе Молдові з постачанням газу та електроенергії

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 19:52
ЄС допоможе Молдові з постачанням газу та електроенергії Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейська комісія допоможе Молдові з постачанням природного газу та електроенергії напередодні зими.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Хороша розмова з Президентом Молдови Майєю Санду. Ми обговорювали жахливу енергетичну ситуацію в Молдові. Ми працюємо над додатковою підтримкою, щоб допомогти Молдові задовольнити її невідкладні потреби у газі та електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також за словами фон дер Ляєн, у середині наступного тижня вона відвідає Кишинів з офіційним візитом.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік наступного тижня. Загальна сума допомоги становитиме 18 млрд євро.

Також ми писали, що російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн. кубометрів газу на добу, що становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Молдова Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України