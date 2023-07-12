ЕС будет ключевым партнером в предоставлении гарантий Украине от G7, - глава Еврокомиссии

Европейский союз будет ключевым партнером в предоставлении гарантий безопасности Украины со стороны "Большой семерки" (G7).

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии в Twitter .

"С первого дня вторжения Европейский союз и его партнеры по G7 стоят плечом к плечу с Украиной. Мы оказали храброму украинскому народу гуманитарную поддержку, существенную финансовую помощь, а также предоставили оружие и обучение", - заявила она.

По словам фон дер Ляйен, страны "Большой семерки" берут на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности и экономического процветания Украины в рамках евроатлантического сообщества.

"Сегодня "Большая семерка" примет соответствующую декларацию. ЕС будет ключевым партнером в этих усилиях. Мы будем продолжать поддерживать экономическую устойчивость Украины, чтобы она могла противостоять российской агрессии", - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии добавила, что страны G7 будут продолжать навязывать России санкции.

"Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления. И мы будем продолжать поддерживать достойные восхищения усилия Украины по проведению реформ на пути к вступлению в ЕС", - подчеркнула она.

Результаты саммита НАТО

12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита стран НАТО. Его главной темой является Украина. Накануне союзники согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. В частности, речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создании органа Совет Украина - НАТО;

отмене требования по выполнению ПДЧ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран G7 будут конкретным успехом для Киева.

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