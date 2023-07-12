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ЄС буде ключовим партнером у наданні гарантій Україні від G7, - голова Єврокомісії

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Середа 12 липня 2023 16:08
ЄС буде ключовим партнером у наданні гарантій Україні від G7, - голова Єврокомісії Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз буде ключовим партнером у наданні гарантій безпеки України з боку "Великої сімки" (G7).

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії у Twitter.

"З першого дня вторгнення Європейський Союз і його партнери по G7 стоять пліч-о-пліч з Україною. Ми надали хороброму українському народу гуманітарну підтримку, суттєву фінансову допомогу, а також надали зброю і навчання", - заявила вона.

За словами фон дер Ляєн, країни "Великої сімки" беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення довгострокової безпеки та економічного процвітання України в рамках євроатлантичної спільноти.

"Сьогодні "Велика сімка" ухвалить відповідну декларацію. ЄС буде ключовим партнером у цих зусиллях. Ми продовжуватимемо підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти російській агресії", - наголосила вона.

Глава Єврокомісії додала, що країни G7 продовжуватимуть нав'язувати Росії санкції.

"Ми продовжуватимемо притягати Росію до відповідальності за її воєнні злочини. І ми продовжуватимемо підтримувати гідні захоплення зусилля України з проведення реформ на шляху до вступу в ЄС", - підкреслила вона.

Результати саміту НАТО

12 липня у Вільнюсі триває другий день саміту країн НАТО. Його головною темою є Україна. Напередодні союзники погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Зокрема, йдеться про:

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України з боку країн G7 будуть конкретним успіхом для Києва.

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