Зеленский отреагировал на идею G7 по гарантиям безопасности для Украины

Страны G7 сегодня, 12 июля, в рамках саммита НАТО могут согласовать гарантии безопасности для Украины. Это будет конкретным успехом для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я бы очень хотел, что у нас сегодня был успех на саммите для всех нас - для Украины, для наших воинов, для наших граждан, для наших детей. В частности, гарантии безопасности, такие важные для людей. Гарантии безопасности на пути в НАТО, а не вместо (вступления в НАТО - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Президент подтвердил, что сегодня страны G7 могут согласовать гарантии безопасности Украины.

"Сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить "Большая семерка". И я думаю, если это произойдет, мы будем над этим работать, это будет действительно важным для нас, конкретным успехом", - сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что пока у Украины нет юридических гарантий безопасности от партнеров, но есть фактические - финансовые, санкционные и оборонные.

"Это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой зонтик гарантий безопасности. А потом уже Украина будет иметь документы с каждым из государств-гарантом безопасности. И там будут все те вещи, которые имеем, или которых нам не хватает. Эти вещи будут на двустороннем уровне. Этот документ дает возможность приобщиться другим партнерам, кроме стран "семерки", - заявил президент.

По мнению главы государства, результаты саммита НАТО в Вильнюсе для Украины "хорошие, но не идеальные".

"Можем констатировать - результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение - они были бы идеальны", - подчеркнул президент.

Результаты саммита НАТО

Сегодня в Вильнюсе проходит второй день саммита стран НАТО, главной темой которого стала Украина. Вчера союзники согласовали совместное коммюнике, в котором изложили свое видение интеграции Украины, но Альянс не предоставил четких условий и графика вступления.

Ожидается, что сегодня G7 сегодня согласуют принципы гарантий безопасности для Украины.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте в нашем материале.

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