В ЕС боятся новых членов: Politico назвало главных противников вступления Украины

Как пишет издание, видение председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен относительно расширенного ЕС, который мог бы включать Украину, сталкивается с сопротивлением части действующих государств-членов, которые не хотят об этом говорить.

По словам девяти дипломатов и чиновников ЕС, опрошенных Politico, опасения предоставить аргументы популистам, ужасные национальные референдумы по каждой новой стране-участнице и травма от действий Венгрии с момента ее вступления в ЕС в 2004 году - все это способствует нежеланию ряда столиц стран ЕС принимать новых членов.

"Вступление новых членов должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии, Кипр, в конце этого месяца. Но, судя по общим настроениям, теперь этот вопрос вряд ли будет обсуждаться", - заявил один из чиновников ЕС.

Какие причины опасения

Среди причин осторожности называют опасения повторения дебатов о "польском сантехнике", которые охватили многие страны ЕС до принятия Варшавы в 2004 году.

Тогда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали о поляках, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы занять наши рабочие места?", - сказал дипломат из одной из стран ЕС.

Эта обеспокоенность особенно сильна во Франции. Голосование по Украине, в частности, может сыграть на руку кампании лидера популистской правой партии "Национальное собрание" Джордана Барделлы.

Но Франция не одинока. Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений по геополитическим причинам.

"Конечно, мы не хотим ослаблять [президента Украины Владимира] Зеленского... но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этих дебатах", - сказал дипломат из крупной европейской страны.

Еще одна проблема, о которой часто вспоминают, - опыт ЕС с Венгрией, которую обвиняли в ограничении демократии, связях с Россией и блокировании европейской поддержки Украины.

Даже Черногория, которая выполнила почти все необходимые шаги для вступления в ЕС, обнаружила, что страны ЕС не могут договориться о следующем этапе: мандат на начало разработки проекта.

Проблема для Украины

Этот тупик также является проблематичным для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии.

Потенциальное мирное соглашение с Россией может включать перспективу членства в ЕС уже в 2027 году как пряник для украинских избирателей.

Но страны ЕС уклоняются от принятия Украины в следующем году, а послы решительно выступили против радикального подхода к вступлению во время ужина в начале марта, который бы позволил ускорить сроки членства.

Крупнейшие сторонники Украины, включая Швецию и Данию, сейчас настаивают на завершении переговоров до конца следующего года.

Но начало переговоров по договору о вступлении потребует зеленого света от крупных членов ЕС, а это большая просьба.

"Мы еще не там", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.