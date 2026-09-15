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Ермаку сняли электронный браслет. Суд говорит – по состоянию здоровья

15:29 15.09.2026 Вт
2 мин
Медицинское заключение стало одним из оснований для отмены электронного контроля
aimg Мария Науменко aimg Юлия Акимова
Фото: бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)

Суд продлил процессуальные обязанности эксглавы ОП Андрея Ермака еще на 60 дней, но отменил электронный контроль из-за возможных рисков для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязанностей Ермака еще на 60 дней.

Согласно решению суда, экскерующий ОП должен прибывать по каждому требованию детектива, прокурора и суда. Также он должен сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, Ермаку нельзя покидать пределы ранее определенных населённых пунктов. Он должен сдать на хранение паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в нее.

Еще одно ограничение касается общения. Ермак должен воздерживаться от контактов с определенными в определении суда лицами, среди которых другие подозреваемые и свидетели в производстве относительно обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении.

ВАКС имени фигуранта не называет, однако источники РБК-Украина подтверждают, что речь идет об Андрее Ермаке.

Почему Ермаку сняли браслет

Отдельно суд рассмотрел вопрос продления электронного контроля.

В ВАКС сообщили, что независимый медицинский специалист указал на возможную угрозу жизни и здоровью человека из-за дальнейшего ношения электронного средства контроля.

Это обстоятельство стало одним из оснований, по которым суд отказал в продлении соответствующего процессуального долга.

Таким образом, электронный браслет больше не входит в список ограничений, которых должен соблюдать Ермак. В то же время остальные процессуальные обязанности остаются в силе в течение продленного судом срока.

Дело Ермака

Напомним, в конце ноября 2025 года Андрей Ермак подал в отставку с поста руководителя Офиса президента на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" и дела "Мидас".

В мае 2026 года Ермак получил подозрение от НАБУ и САП по делу "Династия". По версии следствия, речь идет о возможной легализации средств, полученных от сделок в "Энергоатоме", через строительство жилого комплекса под Киевом.

Суд отправил его в СИЗО, однако впоследствии при Ермаке внесли 140 млн гривен залога, и он вышел на свободу.

В настоящее время Ермак занимается адвокатской деятельностью и проектом "Адвокат+" для юридической поддержки военных. В прошлом месяце вокруг проекта возник скандал после присоединения к нему армейского корпуса "Хартия".

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