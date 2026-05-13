Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде

Что происходит в суде

17:46

Решение по мере пресечения для Ермака объявят завтра, 14 мая, в 9 утра.

17:36

Судья ушел в совещательную комнату.

17:10

Сторона обвинения приобщила к делу дополнительный протокол, который, "свидетельствует о риске влияния на высших должностных лиц государства".

Для ознакомления с новым документом суд объявил новый перерыв.

16:54

Бывший руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что у него нет 180 млн гривен - именно такую сумму сторона обвинения просит определить в качестве залога.

По словам Ермака, у него есть "только то, что указано в декларации".

16:25

Аргументы обвинения

Прокурор САП зачитала материалы дела, в том числе переписки и разговоры фигурантов по проекту "Династия", выделения "500 на ЧеГевару".

Также она привела фрагмент разговора нардепа Николая Тищенко с водителем Ермака Абрамовым, в котором упоминались деньги, губернатор и депутат Валерий Лунченко.

Следствие изъяло iPhone 12 Вероники Аникиевич ("Вероника Фэншуй"), "гадалки", с которой якобы консультировался Ермак. Телефон, который использовался для общения с контактом "Андрей 2025".

В суде озвучили переписку от 24 декабря 2025 между "Андрей 2025" и Аникиевич, где обсуждались давление, арест, медиа, политики и возможный выезд за границу.

САП утверждает, что 25 декабря 2025 года Ермак якобы просил у "Наталии", чтобы о нем вспомнили во время встречи с президентом США Дональдом Трампом (на тот момент он уже не был главой ОП).

В одной из переписок также содержались сообщения о поиске информации о родственниках директора НАБУ Семена Кривоноса, включая данные о близких лицах, детях и имуществе.

Прокурор САП упомянула переписку от 17 апреля 2026 года по поводу здания в Вашингтоне и консультаций с Вероникой Аникиевич. Обвинение связывает это с риском возможного укрывательства за рубежом.

В телефоне Аникиевич также обнаружили сообщения с фамилиями бывших руководителей НАБУ Артема Сытника и Калужинского.

Прокурор заявила ходатайство о допросе бывшего разведчика Романа Червинского, который, по ее словам, может дать показания о возможном влиянии Ермака на других лиц.

Аргументы защиты

Адвокат Ермака заявил в суде, что оснований для содержания под стражей нет.

Также Игорь Фомин подчеркнул, что объект в "Династии" является недостройкой, а права собственности у Ермака на него якобы не было.

Защита также заявила, что Ермак всегда возвращался из командировок, не покидал Украину после отставки и регулярно ездил на фронт.

16:05

Судья объявил 15-минутный перерыв.

14:29

ВАКС транслирует вживую рассмотрение ходатайства.

13:54

Заседание суда по избранию меры пресечения Ермаку переходит в открытый режим.

Фото: Андрей Ермак в зале суда ВАКС (РБК-Украина)

Журналистов уже пустили в зал ВАКС.

12:09

Накануне ВАКС был вынужден объявить перерыв по ходатайству адвокатов - защита настаивала, что 16 томов дела (около 4000 страниц) нуждаются в дополнительном времени для изучения.

Сегодня продолжается продолжение рассмотрения меры пресечения. Ожидается выступление стороны обвинения, после чего свои аргументы предоставят защитники и сам подозреваемый. Прокуроры также заявили о намерении озвучить часть улик в закрытом режиме.

Около 11:50 подозреваемый прибыл в зал суда. Впоследствии судья вошел в зал заседаний. Начало заседания проходит в закрытом режиме.

Но если обе стороны будут не против - далее на рассмотрении будут журналисты.

Какую меру пресечения просят для Ермака

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует для Ермака арест с альтернативой залога в 180 млн гривен.

Обосновывая риски, прокуроры обратили внимание на:

Дипломатические документы: Подозреваемый имеет четыре дипломатических паспорта (один действителен до 2030 года).

Пересечение границы: Зафиксировано 86 выездов за пределы Украины в период 2022-2025 годов. При этом данные за более поздний период отсутствуют, поскольку информация была удалена из пограничной системы.

В чем подозревают бывшего главу ОП

Следствие связывает Ермака с организованной группой, которая якобы легализовала 460 млн гривен. В материалах фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

По версии НАБУ и САП, эти средства были получены через коррупционные схемы в энергосекторе и направлены на строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.

В частности, в материалах дела фигурируют суммы:

более 8 млн долларов на финансирование объектов проекта;

более 1,9 млн долларов расходов на один из конкретных объектов.

По данным следствия, Ермак (который в материалах фигурирует под псевдонимами "Хирург" или "Андрей") является вероятным выгодоприобретателем одного или двух имений площадью около 1000 кв. м каждый.

Также во время обысков были найдены документы относительно вероятных кадровых назначений в СБУ. Кроме того, следствие проверяет роль отца подозреваемого, который мог быть привлечен к проекту в 2020-2022 годах.

Сам Ермак назвал врученное ему подозрение "необоснованным".