Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде

Высший антикоррупционный суд сегодня, 13 мая, продолжает рассмотрение меры пресечения по делу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Экс-чиновника подозревают в причастности к легализации средств в рамках масштабной коррупционной схемы.
Решение по мере пресечения для Ермака объявят завтра, 14 мая, в 9 утра.
Судья ушел в совещательную комнату.
Сторона обвинения приобщила к делу дополнительный протокол, который, "свидетельствует о риске влияния на высших должностных лиц государства".
Для ознакомления с новым документом суд объявил новый перерыв.
Бывший руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что у него нет 180 млн гривен - именно такую сумму сторона обвинения просит определить в качестве залога.
По словам Ермака, у него есть "только то, что указано в декларации".
Аргументы обвинения
Прокурор САП зачитала материалы дела, в том числе переписки и разговоры фигурантов по проекту "Династия", выделения "500 на ЧеГевару".
Также она привела фрагмент разговора нардепа Николая Тищенко с водителем Ермака Абрамовым, в котором упоминались деньги, губернатор и депутат Валерий Лунченко.
Следствие изъяло iPhone 12 Вероники Аникиевич ("Вероника Фэншуй"), "гадалки", с которой якобы консультировался Ермак. Телефон, который использовался для общения с контактом "Андрей 2025".
В суде озвучили переписку от 24 декабря 2025 между "Андрей 2025" и Аникиевич, где обсуждались давление, арест, медиа, политики и возможный выезд за границу.
САП утверждает, что 25 декабря 2025 года Ермак якобы просил у "Наталии", чтобы о нем вспомнили во время встречи с президентом США Дональдом Трампом (на тот момент он уже не был главой ОП).
В одной из переписок также содержались сообщения о поиске информации о родственниках директора НАБУ Семена Кривоноса, включая данные о близких лицах, детях и имуществе.
Прокурор САП упомянула переписку от 17 апреля 2026 года по поводу здания в Вашингтоне и консультаций с Вероникой Аникиевич. Обвинение связывает это с риском возможного укрывательства за рубежом.
В телефоне Аникиевич также обнаружили сообщения с фамилиями бывших руководителей НАБУ Артема Сытника и Калужинского.
Прокурор заявила ходатайство о допросе бывшего разведчика Романа Червинского, который, по ее словам, может дать показания о возможном влиянии Ермака на других лиц.
Аргументы защиты
Адвокат Ермака заявил в суде, что оснований для содержания под стражей нет.
Также Игорь Фомин подчеркнул, что объект в "Династии" является недостройкой, а права собственности у Ермака на него якобы не было.
Защита также заявила, что Ермак всегда возвращался из командировок, не покидал Украину после отставки и регулярно ездил на фронт.
Судья объявил 15-минутный перерыв.
ВАКС транслирует вживую рассмотрение ходатайства.
Заседание суда по избранию меры пресечения Ермаку переходит в открытый режим.
Журналистов уже пустили в зал ВАКС.
Накануне ВАКС был вынужден объявить перерыв по ходатайству адвокатов - защита настаивала, что 16 томов дела (около 4000 страниц) нуждаются в дополнительном времени для изучения.
Сегодня продолжается продолжение рассмотрения меры пресечения. Ожидается выступление стороны обвинения, после чего свои аргументы предоставят защитники и сам подозреваемый. Прокуроры также заявили о намерении озвучить часть улик в закрытом режиме.
Около 11:50 подозреваемый прибыл в зал суда. Впоследствии судья вошел в зал заседаний. Начало заседания проходит в закрытом режиме.
Но если обе стороны будут не против - далее на рассмотрении будут журналисты.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует для Ермака арест с альтернативой залога в 180 млн гривен.
Обосновывая риски, прокуроры обратили внимание на:
Следствие связывает Ермака с организованной группой, которая якобы легализовала 460 млн гривен. В материалах фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.
По версии НАБУ и САП, эти средства были получены через коррупционные схемы в энергосекторе и направлены на строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.
В частности, в материалах дела фигурируют суммы:
По данным следствия, Ермак (который в материалах фигурирует под псевдонимами "Хирург" или "Андрей") является вероятным выгодоприобретателем одного или двух имений площадью около 1000 кв. м каждый.
Также во время обысков были найдены документы относительно вероятных кадровых назначений в СБУ. Кроме того, следствие проверяет роль отца подозреваемого, который мог быть привлечен к проекту в 2020-2022 годах.
Напомним, подозрение Андрею Ермаку было вручено вечером 11 мая.
Расследование продолжается еще с ноября 2025 года, когда у него дома прошли первые обыски. После тех событий он покинул пост руководителя ОП, что стало началом объявленной президентом "перезагрузки" Офиса.