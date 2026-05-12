Ермаку будут избирать меру пресечения: ВАКС назвал дату

14:15 12.05.2026 Вт
1 мин
Когда состоится судебное заседание?
aimg Елена Чупровская
Фото: бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)

Высший антикоррупционный суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которому выдвинули подозрение в отмывании денег. Заседание запланировано на сегодня.

Где и когда

Заседание состоится сегодня в 16:00 по адресу: проспект Берестейский, 41.

Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, Ермаку предъявили подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

По этой статье предусмотрено лишение свободы от 8 до 12 лет и конфискация имущества.

Дело "Династии": что известно

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку о подозрении в отмывании денег через строительство элитных резиденций "Династия" под Киевом.

По данным следствия, речь идет о легализации более 460 миллионов гривен, в том числе 8,9 миллиона долларов США.

Как сообщало РБК-Украина, 12 мая подозрение также получили бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич и еще четверо участников организованной группы, которая отмывала средства через строительство коттеджного городка в Козине Киевской области.

