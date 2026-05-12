Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: ВАКС назвав дату

14:15 12.05.2026 Вт
1 хв
Коли відбудеться судове засідання?
aimg Олена Чупровська
Фото: колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Getty Images)

Вищий антикорупційний суд розгляне питання про запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якому висунули підозру у відмиванні грошей. Засідання заплановане на сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.

Де і коли

Засідання відбудеться сьогодні о 16:00 за адресою: проспект Берестейський, 41.

Суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Єрмаку висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

За цією статтею передбачено позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскація майна.

Справа "Династії": що відомо

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у відмиванні грошей через будівництво елітних резиденцій "Династія" під Києвом.

За даними слідства, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень, зокрема 8,9 мільйона доларів США.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 травня підозру також отримали колишній віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч і ще четверо учасників організованої групи, яка відмивала кошти через будівництво котеджного містечка у Козині на Київщині.

