Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: ВАКС назвав дату

Вищий антикорупційний суд розгляне питання про запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якому висунули підозру у відмиванні грошей. Засідання заплановане на сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.
Засідання відбудеться сьогодні о 16:00 за адресою: проспект Берестейський, 41.
Суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, Єрмаку висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.
За цією статтею передбачено позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскація майна.
Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у відмиванні грошей через будівництво елітних резиденцій "Династія" під Києвом.
За даними слідства, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень, зокрема 8,9 мільйона доларів США.
Як повідомляло РБК-Україна, 12 травня підозру також отримали колишній віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч і ще четверо учасників організованої групи, яка відмивала кошти через будівництво котеджного містечка у Козині на Київщині.