Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины: что известно

Фото: Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины (Getty Images)

Специально для Вооруженных сил Украины в Соединенных Штатах будут производить ударные беспилотники. Речь идет о дронах-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.