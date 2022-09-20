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Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины: что известно

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 23:35
Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины: что известно Фото: Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Специально для Вооруженных сил Украины в Соединенных Штатах будут производить ударные беспилотники. Речь идет о дронах-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

В Пентагоне обнародовали информационный бюллетень по поставкам вооружения, согласно которому контракт был заключен 15 сентября.

"Оборудование - Switchblade 600, сумма - 2,2 миллиона долларов, подрядчик - AeroVironment", - указано в документе.

Стоит отметить, что к идее с поставкой Switchblade серии 600 США предоставляли Украине Switchblade 300, которые имеют меньшие размеры и дальность действия.

Следовательно, дроны серии 300 перемещаются на 10 километров, а дроны серии 600 - на 40 километров.

Напомним, недавно президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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