Єрмак заявив про відсутність переговорів з Росією про подачу води в Крим

Подача води в Крим з території України ніколи не була темою переговорів з РФ. Про це заявив у середу на брифінгу новий глава офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

Єрмак зазначив, що пропозиція голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давида Арахамії відновити подачу води в Крим, щоб мати перевагу в переговорах по Донбасу, це його особиста думка.

"Ніколи не говорив з російською стороною на переговорах з Донбасу про подачу води в Крим", - заявив він.

Нагадаємо, Арахамія заявив, що згоден пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна з Донбасу.

До цього у Зеленського спростували інформацію з питання можливого відновлення водопостачання в анексований Крим.

Раніше заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з анексованим Кримом до повної деокупації. Вона також повідомляла, що Росія завезла в Крим півмільйона людей за час окупації.