Ташева повідомила, коли Україна відновить водопостачання та транспорт з Кримом

Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Україна не планує спрощувати життя країни-агресора

Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з аннексированным Кримом до повної деокупації. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, на даний момент в Криму вистачає води для потреб населення, а проблема з водопостачанням існує серед сільгосппідприємств, хімічних підприємств, військових баз. Тому Україна не планує спрощувати Російської Федерації, яка анексувала півострів.

"Позиція держави - ніякої води до деокупації. Ми говоримо про національні інтереси. Територія Криму окупована Росією, і відповідно до міжнародного гуманітарного права, вся відповідальність за ситуацію лежить на країні-оккупанте", - сказала Ташева.

Подібна ситуація і з транспортним сполученням. Ташева повідомила, що на даний момент ні про яке прямому сполученні з Кримом мови не йде.

"До админлинии з Кримом ми повинні забезпечити максимальні умови, щоб люди доїжджали туди на легальному транспорті, а не так, як зараз. Це в тому числі і питання безпеки людей. Але тільки до лінії", - розповіла вона.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія завезла в Крим півмільйона чоловік за час окупації. Ташева зазначила, що Росія приховує правдиві дані і говорить про менших цифрах, вони показують приблизно 280 тисяч чоловік.

Також повідомлялося, що адміністрація морських портів України буде вимагати від Російської Федерації виплатити 1,24 млрд гривень компенсації збитків, які були нанесені в результаті окупації Криму.