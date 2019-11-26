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Росія завезла в Крим півмільйона людей за час окупації

Новини » Політика     26.11.2019 - 08:34
Росія завезла в Крим півмільйона людей за час окупації
Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Росія приховує правдиві дані і говорить про менші цифри

На територію півострова Крим з території Росії приїхали близько 500 тисяч осіб. Про це розповіла заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна.

Ташева зазначила, що Росія приховує правдиві дані і говорить про менші цифри, вони показують приблизно 280 тисяч людей.

"За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 тисяч осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток по відношенню до загальної чисельності жителів Криму", - розповіла вона.

Як повідомила Ташева, це є злочином, тому що, за міжнародним правом не можна цілеспрямовано переміщати населення і штучно змінювати етнічний склад територій. Вона добвила, що за цей час виїхало з Криму близько 25 тисяч кримських татар.

"Офіційні - близько 50 тисяч людей, але реальні цифри можуть бути навіть в два рази більше. Адже багато хто не реєструються як внутрішньо переміщені особи", - додала вона.

Нагадаємо, Адміністрація морських портів України буде вимагати від Російської Федерації виплатити 1,24 млрд гривень компенсації збитків, які були нанесені в результаті окупації Криму.

Як повідомлялося, Україна на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права може підняти питання про компенсації за захоплення в Керченській протоці військових кораблів і моряків.

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