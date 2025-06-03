RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ермак пригласил Уиткоффа в Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами

Фото: Андрее Ермак (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Наталья Кава

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пригласил спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа посетить Украину, чтобы "увидеть ситуацию собственными глазами".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Ермак написал в Telegram.

"По его словам, во время встречи с Уиткоффом они обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Позиция РФ - неконструктивная. Отметил, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Также рассказал о реальной ситуации на поле боя", - написал Ермак.

Он также пригласил Уиткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами.

"Нам нужно прекращение огня - мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которой избегает Россия", - подчеркнул он.

Визит Ермака в США

Сегодня, 3 июня, руководитель ОП Андрей Ермак улетел в США. Там у него запланирован ряд встреч с командой президента Дональда Трампа.

Также Ермак хотел обсудить возможное ужесточение американских санкций против России.

Уже известно, что Ермак встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Они, в частности, обсудили второй раунд украинско-российских переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакМирные переговорыПеремирие России и УкраиныСтив Уиткофф