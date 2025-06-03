Ермак пригласил Уиткоффа в Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами

"По его словам, во время встречи с Уиткоффом они обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Позиция РФ - неконструктивная. Отметил, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Также рассказал о реальной ситуации на поле боя", - написал Ермак.

Он также пригласил Уиткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами.

"Нам нужно прекращение огня - мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которой избегает Россия", - подчеркнул он.

Визит Ермака в США

Сегодня, 3 июня, руководитель ОП Андрей Ермак улетел в США. Там у него запланирован ряд встреч с командой президента Дональда Трампа.

Также Ермак хотел обсудить возможное ужесточение американских санкций против России.