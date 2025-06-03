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Ермак встретился с Келлогом: обсудили переговоры в Стамбуле и операции Украины

Вторник 03 июня 2025 19:57
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Ермак встретился с Келлогом: обсудили переговоры в Стамбуле и операции Украины Фото: руководитель ОП Андрей Ермак и спецпосланник президента США Кит Келлог (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Они, в частности, обсудили второй раунд украинско-российских переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

Ермак подчеркнул, что он встретился с Келлогом во время своего визита в Вашингтон.

"Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине", - отметил он.

По словам руководителя ОП, одной из тем стали похищенные Россией украинские дети. Украинская делегация в Стамбуле передала списки детей и ждет ответа от Москвы. США включены в этот процесс.

"Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал", - добавил Ермак.

Также он отметил, что Украина благодарна президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу за поддержку.

Визит Ермака в США

Напомним, сегодня, 3 июня, руководитель ОП Андрей Ермак полетел в США.

По его словам, на поездку запланирован ряд встреч украинской делегации с командой президента Дональда Трампа.

Также Ермак хотел обсудить возможное усиление американских санкций против России.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Стамбул Андрей Ермак Кит Келлог Мирные переговоры Война в Украине
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