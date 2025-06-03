Єрмак запросив Віткоффа до України, щоб побачити ситуацію на власні очі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запросив спецпредставник Трампа Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб "побачити ситуацію на власні очі".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Єрмак написав у Telegram.
"За його словами, під час зустрічі з Віткоффом вони обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі.
"Позиція РФ - неконструктивна. Зазначив, що росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Тільки санкції зможуть підштовхнути Росію до серйозних перемовин. Також розповів про реальну ситуацію на полі бою", - написав Єрмак.
Він також запросив Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі.
"Нам потрібне припинення вогню - ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає Росія", - - підкреслив він.
Сьогодні, 3 червня, керівник ОП Андрій Єрмак полетів до США. Там у нього запланована низка зустрічей з командою президента Дональда Трампа.
Також Єрмак хотів обговорити можливе посилення американських санкцій проти Росії.
Вже відомо, що Єрмак зустрівся зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом. Вони, зокрема, обговорили другий раунд українсько-російських переговорів.
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