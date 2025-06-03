Єрмак запросив Віткоффа до України, щоб побачити ситуацію на власні очі

"За його словами, під час зустрічі з Віткоффом вони обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі.

"Позиція РФ - неконструктивна. Зазначив, що росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Тільки санкції зможуть підштовхнути Росію до серйозних перемовин. Також розповів про реальну ситуацію на полі бою", - написав Єрмак.

Він також запросив Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі.

"Нам потрібне припинення вогню - ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає Росія", - - підкреслив він.

Візит Єрмака до США

Сьогодні, 3 червня, керівник ОП Андрій Єрмак полетів до США. Там у нього запланована низка зустрічей з командою президента Дональда Трампа.

Також Єрмак хотів обговорити можливе посилення американських санкцій проти Росії.