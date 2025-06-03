Будет встреча с командой Трампа: Ермак назвал цель визита украинской делегации в США

Украинская делегация в США проведет ряд встреч с командой президента США Дональда Трампа и представителями обеих партий, на которых будут обсуждать оборонную поддержку, санкции против РФ и ряд других важных тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон Также с нами команда Министерства обороны и Офиса", - отметил Ермак.

Он также отметил, что делегация в ходе визита планирует продвигать важные для Украины вопросы.

"Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора (Линдси - ред.) Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали", - добавил руководитель Офиса президента Украины.

По его словам, среди других тем - о вопросах возвращения Россией депортированных украинских детей, пропаганда россиян по вопросам церкви и др.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как РФ затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - подчеркнул Ермак.