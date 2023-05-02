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Ермак: вступление Украины в НАТО - это лучший способ ускорить завершение войны

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Решение о вступлении Украины в НАТО поможет ускорить завершение войны, которую развязала Россия, и обеспечит мир в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью журналистам нидерландского национального телеканала NOS и газеты NRC.

"НАТО и его существующие члены должны чувствовать себя в безопасности. Я считаю, что наше вступление в НАТО является лучшим способом ускорить завершение войны и обеспечить мир в Европе на будущее и предотвратить возможное вторжение России", - сказал он.

Ермак отметил, что Украина надеется на две вещи

Он отметил, что

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что Украина рассчитывает узнать сроки вступления в НАТО на летнем саммите.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

При этом США и Германия пока не хотят брать на себя конкретные обязательства по вступлению Украины в НАТО.

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НАТОАндрей ЕрмакОфис президента