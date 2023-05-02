США и Германия пока не хотят конкретных обязательств по вступлению Украины в НАТО, - DPA

Надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО пока находятся под угрозой срыва. Поскольку такие страны, как США и Германия, пока не хотят брать на себя конкретных обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По информации издания, США и Германия недавно за закрытыми дверями дали понять, что они "пока не хотят брать на себя никаких обязательств, которые существенно выходят за пределы декларации НАТО от 2008 года".

В ней тогдашние главы государств и правительств согласились, что Украина и Грузия должны присоединиться к НАТО. Однако конкретного расписания для этого не было.

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский недавно призвал НАТО расчистить путь его страны в Альянс на саммите в июле.

Он пояснил, что ни в Украине, ни в Европе, ни в НАТО большинство населения не поняло, если бы Киев не получил заслуженное приглашение во время саммита в Литве.

Зеленский отмечал, что сейчас вряд ли кто-то вносит больший вклад в евроатлантическую безопасность, чем украинские солдаты. Поэтому его страна сделала все, чтобы заявка Киева была одобрена.

Указано, что президент получает поддержку своих требований от стран Центральной и Восточной Европы, в частности Литвы.

"Однако крайне маловероятно, что им удастся убедить таких партнеров по НАТО, как США, изменить курс. Противники конкретной перспективы вступления объясняют свою позицию тем, что эта цель пока нереалистичная и может отвлечь от значительно более важной поддержки Украины. Кроме того, существует риск того, что новые обязательства НАТО могут дать России аргументы для еще более агрессивной войны", - пишет издание, ссылаясь на заявления неназванных дипломатов.

Как информирует DPA, ссылаясь на данные в кругах НАТО, реальное движение в переговорах о перспективах вступления Украины, вероятно, будет только в том случае, если Украина добьется успеха в войне против России.

Отмечается, что тогда государствам НАТО не следовало бы бояться стать прямой стороной войны, приняв Украину.

По запросу журналистов правительство президента США не комментировало внутренние переговоры перед саммитом в Литве. Однако источник косвенно подтвердил, что считает дальнейшие поставки оружия и другую помощь для Украины в нынешней ситуации важнее планов вступления в НАТО.

Высокопоставленный чиновник заявил, что сейчас рассматривается также то, что можно сделать в долгосрочной перспективе для укрепления способности Украины противостоять агрессии и сдерживать ее.

Что касается перспектив вступления Украины в НАТО, источник дал понимать, что США не ставят под сомнение декларацию НАТО в 2008 году, но "вопрос не в том, присоединится ли Украина к Альянсу, а в том, когда".

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Добавим, недавно в Госдепе США, комментируя вопросы вступления Украины в НАТО, заявили о поддержке политики открытых дверей.

В свою очередь, в Литве призывают страны-члены НАТО найти конкретные механизмы, которые позволили бы Украине быстро интегрироваться в пространство Альянса и избавиться наконец от заезженных фраз по членству.