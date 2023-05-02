Єрмак: вступ України до НАТО - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни

"НАТО та її існуючі члени повинні почуватися в безпеці. Я вважаю, що наш вступ до НАТО є найкращим способом пришвидшити завершення війни та забезпечити мир у Європі на майбутнє та запобігти можливому вторгненню Росії", - сказав він.

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Він зазначив, що У

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