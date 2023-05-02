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Єрмак: вступ України до НАТО - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рішення про вступ України до НАТО допоможе пришвидшити завершення війни, яку розв'язала Росії, та забезпечить мир у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю журналістам нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC.

"НАТО та її існуючі члени повинні почуватися в безпеці. Я вважаю, що наш вступ до НАТО є найкращим способом пришвидшити завершення війни та забезпечити мир у Європі на майбутнє та запобігти можливому вторгненню Росії", - сказав він.

Єрмак зазначив, що Україна сподівається на дві речі н

Він зазначив, що У

до НАТО країну з

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна розраховує дізнатись терміни вступу в НАТО на літньому саміті.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

При цьому США та Німеччина поки не хочуть брати на себе конкретних зобов’язань щодо вступу України в НАТО.

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НАТОАндрій ЄрмакОфіс президента