Єрмак: вступ України до НАТО - це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни

Рішення про вступ України до НАТО допоможе пришвидшити завершення війни, яку розв'язала Росії, та забезпечить мир у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю журналістам нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC.
"НАТО та її існуючі члени повинні почуватися в безпеці. Я вважаю, що наш вступ до НАТО є найкращим способом пришвидшити завершення війни та забезпечити мир у Європі на майбутнє та запобігти можливому вторгненню Росії", - сказав він.
Єрмак зазначив, що Україна сподівається на дві речі н
Він зазначив, що У
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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна розраховує дізнатись терміни вступу в НАТО на літньому саміті.
Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.
При цьому США та Німеччина поки не хочуть брати на себе конкретних зобов’язань щодо вступу України в НАТО.
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