Ермак: вступление Украины в НАТО - это лучший способ ускорить завершение войны
Решение о вступлении Украины в НАТО поможет ускорить завершение войны, которую развязала Россия, и обеспечит мир в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью журналистам нидерландского национального телеканала NOS и газеты NRC.
"НАТО и его существующие члены должны чувствовать себя в безопасности. Я считаю, что наше вступление в НАТО является лучшим способом ускорить завершение войны и обеспечить мир в Европе на будущее и предотвратить возможное вторжение России", - сказал он.
Ермак отметил, что Украина надеется на две вещи на саммите НАТО в Вильнюсе в июле:
- Во-первых, четкий путь к членству в НАТО.
- Во-вторых, конкретные гарантии безопасности на промежуточный период.
При этом руководитель ОП подчеркнул, что Украина понимает, что не может рассчитывать на статью 5, положение НАТО, предусматривающее, что нападение на одно государство-член толкуется как нападение на все государства-члены.
Он отметил, что Украина воюет против России уже 14 месяцев. Она не боится и может победить. Так, Украина уже освободила часть оккупированных территорий - поэтому она не просто защищается.
По его словам, Украина уже проделала большую работу для НАТО. Ермак добавил, что впервые за 50 лет все в мире понимают, что НАТО является сильнейшим альянсом. А у России нет шансов.
"Честно говоря, было бы глупо не принять в НАТО страну с одной из самых опытных и сильных армий Европы. Мы не бла-бла, мы показываем на практике, что умеем сражаться. После этой войны мы должны построить мощную линию обороны от Балтии до Черного моря. Ни одно соглашение, кроме членства в НАТО, не защитит страну от новых атак. Я говорю: дайте нам членство после победы, но юридически пригласите нас заранее. Это был бы очень сильный сигнал", - добавил глава ОП.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что Украина рассчитывает узнать сроки вступления в НАТО на летнем саммите.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.
При этом США и Германия пока не хотят брать на себя конкретные обязательства по вступлению Украины в НАТО.
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