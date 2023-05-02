ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак: вступление Украины в НАТО - это лучший способ ускорить завершение войны

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 15:28
Ермак: вступление Украины в НАТО - это лучший способ ускорить завершение войны Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Решение о вступлении Украины в НАТО поможет ускорить завершение войны, которую развязала Россия, и обеспечит мир в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью журналистам нидерландского национального телеканала NOS и газеты NRC.

"НАТО и его существующие члены должны чувствовать себя в безопасности. Я считаю, что наше вступление в НАТО является лучшим способом ускорить завершение войны и обеспечить мир в Европе на будущее и предотвратить возможное вторжение России", - сказал он.

Ермак отметил, что Украина надеется на две вещи на саммите НАТО в Вильнюсе в июле:

  • Во-первых, четкий путь к членству в НАТО.
  • Во-вторых, конкретные гарантии безопасности на промежуточный период.

При этом руководитель ОП подчеркнул, что Украина понимает, что не может рассчитывать на статью 5, положение НАТО, предусматривающее, что нападение на одно государство-член толкуется как нападение на все государства-члены.

Он отметил, что Украина воюет против России уже 14 месяцев. Она не боится и может победить. Так, Украина уже освободила часть оккупированных территорий - поэтому она не просто защищается.

По его словам, Украина уже проделала большую работу для НАТО. Ермак добавил, что впервые за 50 лет все в мире понимают, что НАТО является сильнейшим альянсом. А у России нет шансов.

"Честно говоря, было бы глупо не принять в НАТО страну с одной из самых опытных и сильных армий Европы. Мы не бла-бла, мы показываем на практике, что умеем сражаться. После этой войны мы должны построить мощную линию обороны от Балтии до Черного моря. Ни одно соглашение, кроме членства в НАТО, не защитит страну от новых атак. Я говорю: дайте нам членство после победы, но юридически пригласите нас заранее. Это был бы очень сильный сигнал", - добавил глава ОП.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что Украина рассчитывает узнать сроки вступления в НАТО на летнем саммите.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

При этом США и Германия пока не хотят брать на себя конкретные обязательства по вступлению Украины в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Андрей Ермак Офис президента
NEWS
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию