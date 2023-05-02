Ермак: вступление Украины в НАТО - это лучший способ ускорить завершение войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью журналистам нидерландского национального телеканала NOS и газеты NRC.

"НАТО и его существующие члены должны чувствовать себя в безопасности. Я считаю, что наше вступление в НАТО является лучшим способом ускорить завершение войны и обеспечить мир в Европе на будущее и предотвратить возможное вторжение России", - сказал он.

Ермак отметил, что Украина надеется на две вещи на саммите НАТО в Вильнюсе в июле:

Во-первых, четкий путь к членству в НАТО.

Во-вторых, конкретные гарантии безопасности на промежуточный период.

При этом руководитель ОП подчеркнул, что Украина понимает, что не может рассчитывать на статью 5, положение НАТО, предусматривающее, что нападение на одно государство-член толкуется как нападение на все государства-члены.

Он отметил, что Украина воюет против России уже 14 месяцев. Она не боится и может победить. Так, Украина уже освободила часть оккупированных территорий - поэтому она не просто защищается.

По его словам, Украина уже проделала большую работу для НАТО. Ермак добавил, что в первые за 50 лет все в мире понимают, что НАТО является сильнейшим альянсом. А у России нет шансов.