Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зробив заяву про можливість зустрічі лідерів України та США. За його словами, є підстави вважати, що зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом може невдовзі відбутися.
Про це повідомив Офіс президента.
Як розповів Єрмак, питання зустрічі двох президентів обговорювалося під час сьогоднішнього візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.
"Поки що немає конкретної дати зустрічі Зеленського та Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена", - сказав він.
Єрмак також додав, що в Офісі президента сподіваються, що Байден прибуде в Київ цьогоріч, адже Україна у 2021 році відзначатиме 30-річчя незалежності.
Нагадаємо, 2 квітня Зеленський вперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.
Після цього посол України в США розповіла, що Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.