Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зробив заяву про можливість зустрічі лідерів України та США . За його словами, є підстави вважати, що зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом може невдовзі відбутися.

Як розповів Єрмак, питання зустрічі двох президентів обговорювалося під час сьогоднішнього візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Поки що немає конкретної дати зустрічі Зеленського та Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена", - сказав він.

Єрмак також додав, що в Офісі президента сподіваються, що Байден прибуде в Київ цьогоріч, адже Україна у 2021 році відзначатиме 30-річчя незалежності.