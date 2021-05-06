Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление о возможности встречи лидеров Украины и США . По его словам, есть основания полагать, что встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом может вскоре состояться.

Как рассказал Ермак, вопрос встречи двух президентов обсуждался во время сегодняшнего визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Пока нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена", - сказал он.

Ермак также добавил, что в Офисе президента надеются, что Байден прибудет в Киев в этом году, ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.