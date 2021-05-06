UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление о возможности встречи лидеров Украины и США. По его словам, есть основания полагать, что встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом может вскоре состояться.

Об этом сообщил Офис президента.

Как рассказал Ермак, вопрос встречи двух президентов обсуждался во время сегодняшнего визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Пока нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена", - сказал он.

Ермак также добавил, что в Офисе президента надеются, что Байден прибудет в Киев в этом году, ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.

Напомним, 2 апреля Зеленский впервые поговорил с новым президентом США. Разговор касался реформ и российской агрессии против Украины.

После этого посол Украины в США рассказала, что украинские дипломаты и Офис президента "активно работают" над организацией встречи Зеленского и Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байденвстреча