Україна працює над зустріччю Зеленського з Байденом, - Маркарова
Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена. Організацію цієї зустрічі ускладнює ситуація з коронавірусом.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла посол України в США Оксана Маркарова.
"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, як так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", - сказала вона.
Маркарова додала, що зустріч двох президентів дуже залежить від ситуації з COVID-19.
"Давайте ще раз не забувати, що поки що ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", - зазначила посол.
Нагадаємо, 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Байденом. Розмова відбулася на тлі військового загострення на Донбасі.
Як розповіли в Офісі президента, під час розмови Байден сказав, що чекає на можливість знову відвідати Україну.
Додамо, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, розмова двох президентів була ініційована США.