Ермак вышел из СИЗО (видео)

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак освобожден из-под стражи. За него был внесен весь определенный судом залог в размере 140 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
После освобождения из изолятора на бывшего чиновника накладывается ряд процессуальных ограничений и обязательств.
В частности, Андрей Ермак должен:
Напомним, что 14 мая 2026 года ВАКС отправил Андрея Ермака под арест в зале суда сроком на два месяца с альтернативой внесения 140 млн гривен залога.
По материалам НАБУ и САП, бывшего руководителя Офиса президента подозревают в причастности к деятельности группировки, которая занималась отмыванием незаконных доходов на сумму около 460 млн гривен.
Кроме него, в материалах расследования фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов и предприниматель Тимур Миндич.
Следствие считает, что средства, полученные через махинации в энергетическом секторе, впоследствии инвестировали в строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. В деле фигурируют суммы в более 8 млн долларов, направленные непосредственно на застройку, и еще около 1,9 млн долларов на отдельный объект.
Правоохранители утверждают, что в рабочей документации фигурантов Ермак якобы упоминался под вымышленными именами "Хирург" или "Андрей" и мог выступать владельцем одного из коттеджей площадью до 1000 кв. метров каждый.
Кроме того, во время обысков были найдены бумаги о возможных кадровых назначениях в СБУ, а также изучается роль отца подозреваемого в упомянутом строительном проекте в течение 2020-2022 годов.
Сам Андрей Ермак полностью отрицает вину, считая выдвинутые претензии необоснованными. Подозрение ему вручили 11 мая. Уголовное производство ведется с ноября 2025 года, когда у бывшего чиновника прошли первые обыски, после которых он был уволен из Офиса президента.