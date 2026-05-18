Ермак вышел из СИЗО (видео)

После освобождения из изолятора на бывшего чиновника накладывается ряд процессуальных ограничений и обязательств.

В частности, Андрей Ермак должен:

появляться по первому вызову к детективам, прокурорам или суду;

не покидать пределы Киева без предварительного согласования с правоохранителями или судом;

информировать о любом изменении места работы или проживания;

избегать любых контактов со свидетелями и другими фигурантами этого уголовного производства;

передать в ГТСУ все загранпаспорта, а в МИД - дипломатические документы для выезда за границу;

постоянно носить средство электронного контроля (браслет).

В чем подозревают Ермака

Напомним, что 14 мая 2026 года ВАКС отправил Андрея Ермака под арест в зале суда сроком на два месяца с альтернативой внесения 140 млн гривен залога.

По материалам НАБУ и САП, бывшего руководителя Офиса президента подозревают в причастности к деятельности группировки, которая занималась отмыванием незаконных доходов на сумму около 460 млн гривен.

Кроме него, в материалах расследования фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов и предприниматель Тимур Миндич.

Следствие считает, что средства, полученные через махинации в энергетическом секторе, впоследствии инвестировали в строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. В деле фигурируют суммы в более 8 млн долларов, направленные непосредственно на застройку, и еще около 1,9 млн долларов на отдельный объект.

Правоохранители утверждают, что в рабочей документации фигурантов Ермак якобы упоминался под вымышленными именами "Хирург" или "Андрей" и мог выступать владельцем одного из коттеджей площадью до 1000 кв. метров каждый.

Кроме того, во время обысков были найдены бумаги о возможных кадровых назначениях в СБУ, а также изучается роль отца подозреваемого в упомянутом строительном проекте в течение 2020-2022 годов.