ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак о выходе России из зерновой сделки: очередной пример примитивного шантажа

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 18:54
Ермак о выходе России из зерновой сделки: очередной пример примитивного шантажа Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает выход России из Черноморской зерновой инициативы очередным примером примитивного шантажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Ермака в Telegram.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо", - написал Ермак.

По его мнению, это - агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут.

Напомним, сегодня, 29 октября, стало известно, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

Отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Андрей Ермак
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год