Ермак о выходе России из зерновой сделки: очередной пример примитивного шантажа
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает выход России из Черноморской зерновой инициативы очередным примером примитивного шантажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Ермака в Telegram.
"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо", - написал Ермак.
По его мнению, это - агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут.
Напомним, сегодня, 29 октября, стало известно, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.
Отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".
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