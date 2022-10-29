Єрмак про вихід Росії із зернової угоди: черговий приклад примітивного шантажу
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи черговим прикладом примітивного шантажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Єрмака в Telegram.
"Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах… Все надто примітивно та передбачувано", - написав Єрмак.
На його думку, це - агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть.
Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що
Росія ухвалила рішення призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через напад на кораблі Чорноморського флоту. Інформацію про зупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.
Зазначимо, раніше росіяни вже неодноразово погрожували вийти із зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".
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