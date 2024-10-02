Ермак открыл третье заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей: подробности мероприятия
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак открыл видеообращением третье заседание Международной коалиции по возвращению украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Среди участников – представители стран – членов коалиции, украинской власти и международных организаций.
Андрей Ермак отметил важность работы коалиции, которая является частью реализации четвертого пункта Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц".
"Сегодня мы можем говорить не только о целях, но и о результатах работы коалиции за последние шесть месяцев. Спасибо каждому, кто отказался стоять в стороне, пока наши дети находятся в плену", - сказал глава Офиса главы государства.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что необходимо усиливать международное давление на Россию, чтобы как можно скорее вернуть украинских детей.
"Украина готова и стремится вернуть всех детей, но для этого нужна международная поддержка. Только работая вместе, мы можем добиться успеха в этом чрезвычайно важном деле", – отметил Дмитрий Лубинец.
Участники заседания обсудили результаты деятельности коалиции за последние полгода. Кроме того, страны-члены представили проекты по поддержке Украины в возвращении и реинтеграции детей.
В частности, Нидерланды помогают создать базу ДНК для идентификации и возвращения украинских детей в долгосрочной перспективе. Также при поддержке ПРООН украинских полицейских учат использовать ДНК-устройства.
США способствуют деятельности Yale Conflict Observatory, которая проводит важные аналитические исследования по незаконной депортации украинских детей в Россию, документируя и освещая военные преступления РФ.
Великобритания и другие страны через фонд Партнерство за сильную Украину продолжают поддерживать работу Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, а также помогают с проведением информационных кампаний в государствах Глобального Юга.
Латвия организовала летние лагеря для психологической реабилитации около 600 маленьких украинцев, пострадавших от войны.
Эстония помогает собирать данные о депортированных детях и предлагает возможности для их реабилитации.
Европейский Союз в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA работает над повышением уровня осведомленности о депортации украинских детей, а также над усилением санкций. В целом санкционные ограничения уже введены против более 60 человек и организаций, в том числе против российских чиновников, а именно уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Германия способствует программам реабилитации и психосоциальной поддержки украинских детей.
Кроме того, во время заседания обсудили подготовку к тематической конференции на основе пункта Формулы мира об освобождении всех пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30–31 октября в Канаде. Также по результатам заседания Украина и Канада одобрили совместное заявление сопредседателей коалиции.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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