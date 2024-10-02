Єрмак відкрив третє засідання Міжнародної коаліції з повернення українських дітей: подробиці заходу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Серед учасників – представники країн – членів коаліції, української влади та міжнародних організацій.

Андрій Єрмак відзначив важливість роботи коаліції, яка є частиною реалізації четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

"Сьогодні ми можемо говорити не лише про цілі, а й про результати роботи коаліції за останні шість місяців. Дякую кожному, хто відмовився стояти осторонь, поки наші діти перебувають у російському полоні", – сказав очільник Офісу глави держави.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив на тому, що необхідно посилювати міжнародний тиск на Росію, щоб якомога швидше повернути українських дітей.

"Україна готова та прагне повернути всіх дітей, але для цього потрібна міжнародна підтримка. Тільки працюючи разом, ми можемо досягти успіху в цій надзвичайно важливій справі", – зазначив Дмитро Лубінець.

Учасники засідання обговорили результати діяльності коаліції за останні пів року. Крім того, країни-члени презентували проєкти з підтримки України в поверненні та реінтеграції дітей.

Зокрема, Нідерланди допомагають зі створенням бази ДНК для ідентифікації та повернення українських дітей у довгостроковій перспективі. Також за підтримки ПРООН українських поліцейських навчають використовувати ДНК-пристрої.

США сприяють діяльності Yale Conflict Observatory, яка проводить важливі аналітичні дослідження щодо незаконної депортації українських дітей до Росії, документуючи та висвітлюючи воєнні злочини РФ.

Велика Британія та інші країни через фонд "Партнерство за сильну Україну" продовжують підтримувати роботу Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, а також допомагають із проведенням інформаційних кампаній у державах Глобального Півдня.

Латвія організувала літні табори для психологічної реабілітації близько 600 маленьких українців, які постраждали від війни.

Естонія допомагає збирати дані про депортованих дітей і пропонує можливості для їхньої реабілітації.

Європейський Союз у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA працює над підвищенням рівня обізнаності щодо депортації українських дітей, а також над посиленням санкцій. Загалом санкційні обмеження вже запроваджені проти понад 60 осіб та організацій, зокрема й проти російських чиновників, а саме уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Німеччина сприяє програмам реабілітації та психосоціальної підтримки українських дітей.

Крім того, під час засідання окремо обговорили підготовку до тематичної конференції на основі пункту Формули миру про звільнення всіх полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня у Канаді. Також за результатами засідання Україна та Канада схвалили Спільну заяву співголів коаліції.