Ермак в Турции встретился с руководителями компании Baykar

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Турецкую Республику встретился с руководителями компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар", Халуком и Сельчуком Байрактарами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.
Ермак посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Он стал первым иностранным гостем, побывавшим в исследовательском центре компании Baykar, подтвердив его фактическое открытие.
В ходе встречи с руководителями компании стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, по производству БПЛА на территории Украины.
"Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей", - заявил Ермак.
Он также вручил орден "За заслуги" ІІІ степени председателю Совета директоров и техническому директору компании "Байкар" Сельчуку Байрактару.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине намерены построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.
Кроме того, в сети показали, как будет выглядеть завод "Байракторов" в Украине. Общая площадь центра в Украине составит более 30 тысяч квадратных метров.
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