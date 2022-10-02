Єрмак у Туреччині зустрівся з керівниками компанії Baykar

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Турецької Республіки зустрівся з керівниками компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар", Халуком і Сельчуком Байрактарами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Telegram.
Єрмак відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар". Він став першим іноземним гостем, який побував у дослідницькому центрі компанії Baykar, засвідчивши його фактичне відкриття.
Під час зустрічі з керівниками компанії сторони обговорили поточні й майбутні проекти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.
"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії «Байкар» на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", - заявив Єрмак.
Він також вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії "Байкар" Сельчуку Байрактару.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні мають намір побудувати завод з випуску ударних БПЛА "Байрактар" вже наприкінці 2023 року.
Крім того, в мережі показали, як виглядатиме завод "Байрактарів" в Україні. Загальна площа центру в Україні складе понад 30 тисяч квадратних метрів.
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