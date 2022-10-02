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Єрмак у Туреччині зустрівся з керівниками компанії Baykar

Фото: Андрей Ермак (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Турецької Республіки зустрівся з керівниками компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар", Халуком і Сельчуком Байрактарами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Telegram.

Єрмак відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати "Байрактар". Він став першим іноземним гостем, який побував у дослідницькому центрі компанії Baykar, засвідчивши його фактичне відкриття.

Під час зустрічі з керівниками компанії сторони обговорили поточні й майбутні проекти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.

"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії «Байкар» на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", - заявив Єрмак.

Він також вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії "Байкар" Сельчуку Байрактару.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні мають намір побудувати завод з випуску ударних БПЛА "Байрактар" вже наприкінці 2023 року.

Крім того, в мережі показали, як виглядатиме завод "Байрактарів" в Україні. Загальна площа центру в Україні складе понад 30 тисяч квадратних метрів.

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Андрій ЄрмакТурция