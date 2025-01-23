Ермак о сроках завершения войны: если бы это зависело от Украины, завтра все бы закончилось
Если бы сроки завершения войны зависели от Украины и демократического мира, то завтра все бы закончилось. Однако победа должна привести к справедливому миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Euronews в Давосе.
Он отметил, что Украине нужна поддержка континента, чтобы закончить войну, которой она вообще не хотела. Ермак добавил, что украинцы являются жертвами российской агрессии, и, как никто другой, хотят восстановить справедливый мир и закончить войну.
Руководитель ОП прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа во время предвыборных дебатов, когда он отказался сказать, хочет ли победы Украины в войне. Он считает, что нет необходимости чрезмерно анализировать речь Трампа или искать какой-то скрытый смысл.
"Все понимают: эту войну нужно закончить справедливым миром. Со своей стороны мы всегда говорили, что победа - это справедливый мир. Это означает, что для нас нет альтернативы", - заявил Ермак.
Относительно другого обещания президента США закончить войну за один день, Ермак предпочел не называть никаких сроков.
"Я думаю, что никто на этой планете точно не знает, когда эта война закончится. Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то завтра все было бы закончено", - подчеркнул он.
Руководитель Офиса президент добавил, что российский диктатор Владимир Путин хочет войны и его план - силой взять под контроль Украину, уничтожить европейские ценности и ее демократический порядок.
Заявления Трампа об Украине
Стоит отметить, что накануне выборов Дональд Трампа заявлял, что якобы мог бы завершить войну в Украине за один день. Кроме того, он утверждал, что собирается посадить Украину и Россию за стол переговоров.
По данным издания The Wall Street Journal, Трамп якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну в Украине за 100 дней. Впрочем, даже среди команды президента США есть опасения, что этого не произойдет.
Президент Владимир Зеленский предупреждал, что более быстрое завершение войны может заставить пойти Украину на уступки, а она не сделает этот шаг.
Издание CNN сообщало, что Трамп поручил помощникам организовать телефонный звонок с Путиным и подготовка якобы уже идет. Накануне он также призвал Путина остановить войну против Украины, пригрозив России пошлинами и санкциями.
Больше заявлений Трампа и его команды после инаугурации - в материале РБК-Украина.
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