Россия хочет большого реванша, но ей не удастся это обеспечить, - Зеленский
Сегодня, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу, более того - они его уже возможно начинают, однако Вооруженные силы Украины готовы их остановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись пресс-конференции.
"Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Я думаю, она начала его. Я думаю, им не удастся обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении", - заявил Зеленский.
Президент заверил, что он уверен в украинской армии, и считает, что ВСУ будут "понемногу останавливать и разбивать" оккупантов, а Киев тем временем будет готовить свое большое контрнаступление.
Зеленский добавил, что Украина подробно изучает информацию разведки и делится ею с партнерами. Он также сообщил, что лично общается по этому поводу с лидерами других государств, с момента когда от разведок начала поступать информация о рисках повторного наступления РФ.
Напомним, в НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время наблюдается подготовка России к новому наступлению.
Аналитики ISW в свою очередь также считают, что российский диктатор пойдет на повторное наступление. Они назвали, на каких направлениях Путин может осуществить новое большое наступление.
О том, что говорят о повторном наступлении России в Украине и на Западе - можете узнать в материале РБК-Украина.
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