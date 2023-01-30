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Россия хочет большого реванша, но ей не удастся это обеспечить, - Зеленский

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Украина, Понедельник 30 января 2023 20:04
Россия хочет большого реванша, но ей не удастся это обеспечить, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me senkevichonline)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу, более того - они его уже возможно начинают, однако Вооруженные силы Украины готовы их остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись пресс-конференции.

"Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Я думаю, она начала его. Я думаю, им не удастся обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении", - заявил Зеленский.

Президент заверил, что он уверен в украинской армии, и считает, что ВСУ будут "понемногу останавливать и разбивать" оккупантов, а Киев тем временем будет готовить свое большое контрнаступление.

Зеленский добавил, что Украина подробно изучает информацию разведки и делится ею с партнерами. Он также сообщил, что лично общается по этому поводу с лидерами других государств, с момента когда от разведок начала поступать информация о рисках повторного наступления РФ.

Напомним, в НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время наблюдается подготовка России к новому наступлению.

Аналитики ISW в свою очередь также считают, что российский диктатор пойдет на повторное наступление. Они назвали, на каких направлениях Путин может осуществить новое большое наступление.

О том, что говорят о повторном наступлении России в Украине и на Западе - можете узнать в материале РБК-Украина.

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