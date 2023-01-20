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Не в этом году. Генерал США дал неутешительный прогноз по освобождению Украины от оккупантов

Новина українською →
Украина, Пятница 20 января 2023 18:52
Не в этом году. Генерал США дал неутешительный прогноз по освобождению Украины от оккупантов Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинским войскам будет тяжело проводить деоккупацию территорий от российских захватчиков в 2023 году.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его мнению, Украина сможет продолжать оборону и стабилизировать ситуацию на фронте.

"С военной точки зрения, я все еще считаю, что в этом году тяжело будет в военном отношении выгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Но это не значит, что это не произойдет, но это будет тяжело", - сказал он.

Милли считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины. Он отметил, что наши военные добъются значительных успехов в контрнаступлении.

"Я считаю, что то, что может произойти, это продолжение обороны, стабилизация линии фронта и это очевидно, и в зависимости от обучения и поставки оборудования вполне возможно, что Украина серьезных успехов на тактическом и даже операционном уровне достигла и освободила максимально большую территорию Украины ", - подчеркнул он.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

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