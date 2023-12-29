RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак и Сиярто встретятся в январе: обсудят самые актуальные двусторонние вопросы

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проведут встречу в январе, чтобы обсудить самые актуальные двусторонние вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского министра.

"Поддержка постоянного диалога на высоком уровне важна, потому что это дает нам надежду на то, что мы сможем улучшить наши отношения, и мы заинтересованы в поддержке сотрудничества со всеми нашими соседями", - написал Сиярто.

В то же время он отметил, что Венгрия не изменит позиции по войне в Украине и будет настаивать на мире.

"Но я с нетерпением жду нашей личной встречи (с Ермаком - ред.) в январе, потому что там у нас будет возможность обсудить самые неотложные двусторонние вопросы", - отметил венгерский министр.

Встреча Зеленского и Орбана

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.

Встреча Орбана и Зеленского станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

Ранее Венгрия угрожала блокировать вступление Украины в ЕС. Однако 14 декабря на саммите лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении Украины.

Зеленский на прошлой неделе заявил, что ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня против РФ.

Ранее президент также сообщал, что у него были вопросы к Орбану, которые касались блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС. Во время встречи в Аргентине Зеленский попросил Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину блокирования вступления Украины в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВенгрияАндрей Ермак