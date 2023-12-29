Єрмак та Сіярто зустрінуться в січні: обговорять найактуальніші двосторонні питання

"Підтримка постійного діалогу на високому рівні є важливою, тому що це дає нам надію на те, що ми зможемо покращити наші відносини, і ми зацікавлені в підтримці співпраці з усіма нашими сусідами", - написав Сіярто.

Водночас він зауважив, що Угорщина не змінить позиції щодо війни в Україні та наполягатиме на мирі.

"Але я з нетерпінням чекаю на нашу особисту зустріч (з Єрмаком - ред.) у січні, тому що там у нас буде можливість обговорити найнагальніші двосторонні питання", - зазначив угорський міністр.

Зустріч Зеленського та Орбана

Минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати вступ України до ЄС. Однак 14 грудня під час саміту лідери ЄС ухвалили рішення почати переговори про вступ України.

Зеленський минулого тижня заявив, що жодного разу не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню проти РФ.

Раніше президент також повідомляв, що він мав питання до Орбана, які стосувались блокування Угорщиною вступу України до ЄС. Під час зустрічі в Аргентині Зеленський попросив Віктора Орбана назвати хоча б одну причину для блокування вступу України до ЄС.