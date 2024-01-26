Ермак и советник Байдена обсудили принятием Конгрессом США решения по Украине

В ходе переговоров Ермак отметил важность встреч украинской и американской стороны, которые состоялись в Давосе на полях Всемирного экономического форума. В частности, речь шла о четвертой встрече советников по реализации Формулы мира Украины и подготовке к Глобальному саммиту мира.

Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте и недавние ракетные удары России.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу принятия Конгрессом США решений, касающихся продолжения финансирования помощи Украине.

Задержки с финансированием помощи Украине

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопрос блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы, во избежание критики и для обеспечения помощи Украине. При этом The Guardian сообщает, что Конгресс США в шаге от заключения соглашения по возобновлению помощи для Украины.