Єрмак та радник Байдена обговорили ухваленням Конгресом США рішення щодо України

Під час переговорів Єрмак відзначив важливість зустрічей української та американської сторони, які відбулися в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. Зокрема, мова йшла про четверту зустріч радників щодо реалізації Формули миру України та підготовку до Глобального саміту миру.

Єрмак та Салліван також обговорили ситуацію на фронті та нещодавні ракетні удари Росії.

Окрему увагу сторони приділили питанню ухвалення Конгресом США рішень, що стосуються продовження фінансування допомоги Україні.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було ухвалене.

У Конгресі США точаться суперечки про подальше фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

На початку січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. При цьому The Guardian повідомляє, що Конгрес США за крок до укладення угоди з поновлення допомоги для України.