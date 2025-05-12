Ермак: у США вопросов к Украине нет, вопрос только в позиции России

По словам Ермака, позиция Украины заключается в том, чтобы построить справедливый и долгосрочный мир, который будет обеспечиваться гарантиями безопасности. Поэтому, в качестве первого шага, перед любым диалогом, должно быть объявлено 30-дневное перемирие. Штаты при участии европейцев имеют возможности для мониторинга.

"Мы считаем, что на всех этапах должна участвовать Европа, потому что Украина - это часть Европы, Украина - будущий член Европейского Союза. После этого может начаться согласование формата переговоров", - пояснил глава ОП.

Во время диалога Киев и Москва будут обсуждать вопросы, которые необходимы для завершения войны. Ермак добавил, что Украина имеет четкую позицию и не позволит России разговаривать на языке ультиматумов. Основой же для переговоров должно быть международное право и устав Организации Объединенных Наций (ООН).

"Если Россия согласна, значит, мы переходим к следующему этапу, который тоже понятен и к которому готовы наши партнеры. Если нет, то пожалуйста, должно быть давление на Россию и санкциями, и другими действиями, абсолютно конкретно и четко. Потому что мы не верим России. Мы считаем, что они понимают только язык силы. Вопросов к Украине нет, и поэтому на сегодня вопрос в позиции России", - отметил Ермак.