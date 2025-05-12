Єрмак: у США питань до України немає, питання тільки в позиції Росії

Перед переговорами між Україною та Росією повинно бути оголошене 30-денне перемир'я, яке чітко моніторитиметься. Якщо ж Москва відмовиться, тоді Захід повинен посилити на неї тиск.
Про це розповів керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Єрмака, позиція України полягає у тому, щоб побудувати справедливий й довгостроковий мир, який забезпечуватиметься гарантіями безпеки. Через це, в якості першого кроку, перед будь-яким діалогом, повинно бути оголошене 30-денне перемир'я. Штати за участю європейців мають можливості для моніторингу.
"Ми вважаємо, що на всіх етапах має брати участь Європа, тому що Україна - це частина Європи, Україна - майбутній член Європейського Союзу. Після цього може початися узгодження формату переговорів", - пояснив голова ОП.
Під час діалогу Київ та Москва обговорюватимуть питання, які необхідні для завершення війни. Єрмак додав, що Україна має чітку позицію й не дозволятиме Росії розмовляти мовою ультиматумів. Основою ж для переговорів повинно бути міжнародне право й статут Організації Об'єднаних Націй (ООН).
"Якщо Росія згодна, значить, ми переходимо до наступного етапу, який теж зрозумілий і до якого готові наші партнери. Якщо ні, то будь ласка, має бути тиск на Росію і санкціями, і іншими діями, абсолютно конкретно і чітко. Тому що ми не віримо Росії. Ми вважаємо, що вони розуміють тільки мову сили. Питань до України немає, і тому на сьогодні питання в позиції Росії", - відзначив Єрмак.
У ніч проти 11 травня диктатор Російської Федерації (РФ) Володимир Путін відмовився підтримати ідею припинення вогню та висунув ініціативу щодо відновлення прямих переговорів з Україною. Тоді ж він запропонував зустріч 15 травня в Стамбулі.
Уранці того ж дня президент Володимир Зеленський висловив готовність до діалогу, однак наголосив, що передумовою для цього має бути підтверджене припинення вогню, яке має набути чинності з 12 травня. Відповідну ініціативу напередодні висунули Україна, США та "коаліція рішучих".
Згодом Туреччина офіційно підтвердила готовність виступити посередником між Києвом і Москвою.
У свою чергу спеціальний представник голови Білого дому Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог наголосив, що початок перемовин між обома сторонами можливий лише після того, як буде досягнуто припинення вогню.
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