Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили гарантії безпеки для України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Зокрема, вони обговорили гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.

"Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією України агресії з боку РФ, подальшу оборонну підтримку від США. Окрема увага - переговорному процесу. Пріоритет - досягнення миру. Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави", - написав Єрмак.

Також з'ясували, якою буде оборонна підтримка від США.

За його словами, вони обговорили протидію агресії РФ.

Раніше ми повідомляли, що Єрмак заявив, що Україні для перемоги не вистачає інтенсивного озброєння.

Також Салліван заявляв, якщо РФ серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл міст України.

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