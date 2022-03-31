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Єрмак і радник Байдена Салліван обговорили гарантії безпеки для України

Андрій Єрмак (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Зокрема, вони обговорили гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.

За його словами, вони обговорили протидію агресії РФ.

Також з'ясували, якою буде оборонна підтримка від США.

"Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією України агресії з боку РФ, подальшу оборонну підтримку від США. Окрема увага - переговорному процесу. Пріоритет - досягнення миру. Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави", - написав Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що Єрмак заявив, що Україні для перемоги не вистачає інтенсивного озброєння.

Також Салліван заявляв, якщо РФ серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл міст України.

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