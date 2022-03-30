Єрмак заявив, що Україні для перемоги не вистачає інтенсивного озброєння

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чого не вистачає Україні для перемоги над Росією. Він вважає, що для повного звільнення територій від окупантів треба більше інтенсивного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на коментар Єрмака виданню The Economist .

Голова ОПУ впевнений, що Збройні Сили України можуть перейти в контрнаступ і звільняти свої території.

"Якщо у нас буде достатньо інтенсивного озброєння, ми переможемо", - зазначив Єрмак.

Однак, якщо армія окупантів окопається, її буде відтіснити складніше, ніж зупинити просування.

"Я думаю, що в світі є одна, а може бути, дві армії, здатні зупинити російську армію після місяця боїв. Якби я був членом НАТО, мені було б дуже цікаво мати країну, яка на практиці покаже, на що вона здатна", - заявив глава ОПУ.