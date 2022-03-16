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Якщо РФ серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл міст України, - Салліван

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Вашингтон, Середа 16 березня 2022 16:43
Якщо РФ серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл міст України, - Салліван Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим. В ході переговорів Салліван заявив, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл українських міст і селищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Також в ході переговорів Салліван знову заявив про тверде і ясне неприйняття Сполученими Штатами неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, він чітко виклав прихильність США продовжувати нав'язувати витрати Росії, підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО в постійній повній координації з союзниками і партнерами.

Салліван також попередив Патрушева про наслідки і наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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