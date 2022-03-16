Якщо РФ серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл міст України, - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим. В ході переговорів Салліван заявив, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то повинна припинити обстріл українських міст і селищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Також в ході переговорів Салліван знову заявив про тверде і ясне неприйняття Сполученими Штатами неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, він чітко виклав прихильність США продовжувати нав'язувати витрати Росії, підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО в постійній повній координації з союзниками і партнерами.
Салліван також попередив Патрушева про наслідки і наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.