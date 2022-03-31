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Ермак и советник Байдена Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины

Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В частности, они обсудили гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

По его словам, они обсудили противодействие агрессии РФ.

Также выяснили, какой будет оборонная поддержка от США.

"Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием Украины агрессии со стороны РФ, дальнейшую оборонную поддержку от США. Отдельное внимание - переговорному процессу. Приоритет - достижение мира. Ключевой аспект - гарантии безопасности для нашего государства", - написал Ермак.

Ранее мы сообщали, что Ермак заявил, что Украине для победы не хватает интенсивного вооружения.

Также Салливан заявлял, если РФ серьезно относится к дипломатии, то должна прекратить обстрел городов Украины.

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