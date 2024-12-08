Ермак рассказал о смене риторики команды Трампа по Украине до и после победы на выборах

Представители будущей администрации президента США, которых выбрал победитель выборов Дональдом Трампом, изменили риторику в высказываниях относительно войны РФ против Украины. Наблюдается значительная разница во время избирательной кампании и после ее завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президент Украины Андрея Ермака в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновника, представители команды Трампа и другие американские политики демонстрируют "глубокое понимание" вопроса российско-украинской войны.

Ермак на уточняющий вопрос журналистки подтвердил, что это касается также и сенатора-республиканца от Огайо Джей Ди Венса, которого Трамп видит в должности вице-президента в своей администрации после инаугурации. Ранее этот политик отметился критикой в вопросе помощи Украине со стороны Штатов.

"Могу вам сказать, уже по собственному опыту, что риторика во время (избирательной, - ред.) кампании и то, какая действительно позиция у этих должностных лиц, в том числе и у будущего вице-президента - это две большие разницы", - рассказал руководитель ОП.

Также Ермак добавил в контексте рассказа о работе между командами украинского президента Владимира Зеленского и Трампа, что это "только начало, это были такие ознакомительные встречи, но мы точно договорились работать, работать еще до инаугурации".

Кроме того, рассказал руководитель Офиса президента, встреча 7 декабря в Париже Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Трампом действительно готовилась командами президентов заранее.

Ермак также назвал данные трехсторонние переговоры лидеров государств как очень положительные и эффективные, и выразил мнение, что "это может стать началом очень хорошего формата".

Встреча Зеленского с Трампом и Макроном

Как сообщалось ранее, 7 декабря в Париже Зеленский встретился с Трампом. Они прибыли во французскую столицу на торжества по случаю открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери после реставрации из-за пожара 5 лет назад.

Кроме того, Зеленский и Трамп провели с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречу в трехстороннем формате "за закрытыми дверями".

Позже президент Украины отметил, что встреча с Трампом и Макроном была "хорошая и продуктивная". Зеленский также подчеркнул, что во время разговора они договорились продолжать работать вместе и поддерживать связь.

Добавим, что встреча состоялась на фоне активизации "вбросов" в СМИ различных вариантов "мирного плана" Трампа относительно завершения войны РФ против Украины. Также параллельно звучат в прессе высказывания представителей команды новоизбранного президента США о разных "сценариях" такого мира/перемирия, в частности о "заморозке" войны и возможных переговоров Киева и Москвы.

Комментируя озвученные в СМИ планы соратников Трампа политолог Владимир Фесенко заявлял, что плана завершения войны в Украине избранного президента США еще нет. Эксперт отметил, что он еще определяется с ним.