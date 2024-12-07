Зеленский о встрече с Трампом: мир через силу возможен

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о "хорошей и продуктивной" встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Их вместе принял в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что новоизбранный президент Трамп, как всегда, был решителен.

"Я благодарен ему. Я также выражаю благодарность Эммануэлю за организацию этой важной встречи. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее и справедливее. Мы говорили о наших людях, о ситуации на местах, о справедливом мире", - пояснил президент.

В то же время, глава Украины подчеркнул, что во время разговора они договорились продолжать работать вместе и поддерживать связь.

"Мир через силу возможен", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено 20:15.

Позже Зеленский коротко пообщался с представителями украинских СМИ на церемонии открытия Собора Парижской Богоматери. Там он рассказал, что говорил с Трампом о том, как поддержать Украину и то, какие сильные украинцы, которые выдержали нашествие российской агрессии

"И о том, что мы все хотим, чтобы был мир. Важна наша позиция, чтобы мир был справедливым. И чтобы у Путина не было возможности вернуться. И сильных гарантиях безопасности для Украины", - сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, важно, чтобы партнеры знали о позиции Украины не от кого-то, а от Украины.

"Без Украины любые договоренности невозможны", - резюмировал он.