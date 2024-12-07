ua en ru
Сб, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский о встрече с Трампом: мир через силу возможен

Франция, Суббота 07 декабря 2024 19:54
UA EN RU
Зеленский о встрече с Трампом: мир через силу возможен Фото: украинский президент Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп (x.com/ZelenskyyUa)
Автор: Карина Левицкая

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о "хорошей и продуктивной" встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Их вместе принял в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что новоизбранный президент Трамп, как всегда, был решителен.

"Я благодарен ему. Я также выражаю благодарность Эммануэлю за организацию этой важной встречи. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее и справедливее. Мы говорили о наших людях, о ситуации на местах, о справедливом мире", - пояснил президент.

В то же время, глава Украины подчеркнул, что во время разговора они договорились продолжать работать вместе и поддерживать связь.

"Мир через силу возможен", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено 20:15.

Позже Зеленский коротко пообщался с представителями украинских СМИ на церемонии открытия Собора Парижской Богоматери. Там он рассказал, что говорил с Трампом о том, как поддержать Украину и то, какие сильные украинцы, которые выдержали нашествие российской агрессии

"И о том, что мы все хотим, чтобы был мир. Важна наша позиция, чтобы мир был справедливым. И чтобы у Путина не было возможности вернуться. И сильных гарантиях безопасности для Украины", - сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, важно, чтобы партнеры знали о позиции Украины не от кого-то, а от Украины.

"Без Украины любые договоренности невозможны", - резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали, что президент встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже.

Это первая их встреча после выборов в США, но уже вторая в течение года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция Дональд Трамп
NEWS
Зеленский встретился с Трампом в Париже: первые подробности
Зеленский встретился с Трампом в Париже: первые подробности
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие